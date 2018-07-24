РИАМО - 24 июл. Музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни», посвященный творчеству выдающегося артиста Федора Шаляпина, пройдет 11 и 12 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Место фестиваля выбрано не случайно – в селе Гагино 8 августа 1898 года прошло венчание Шаляпина и его жены, итальянской примы-балерины Иолы Торнаги.

«В субботу, 11 августа, на территории храмового комплекса пройдут выступления профессиональных и любительских коллективов, будут представлены интерактивные программы и занятия для детей, ярмарка изделий народных художественных промыслов и различные угощения. В воскресенье, 12 августа, в храме состоится обряд венчания, а по окончании – выступления хоровых коллективов», - говорится в сообщении.

Во время фестиваля гости смогут ознакомиться с выставками, подготовленными Российским национальным музеем музыки, – об истории храмового комплекса и истории любви Шаляпина и Торнаги.

Фестиваль проводится по инициативе министерства культуры Российской Федерации. Организатор – Российский национальный музей музыки при участии министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского района, Московской областной филармонии, Межрегионального Шаляпинского центра.