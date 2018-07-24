РИАМО - 24 июл. Московские школьники завоевали три медали - две золотые и одну серебряную - на 29-й международной олимпиаде по биологии, которая проходила с 15 по 22 июля в столице Ирана – Тегеране, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования Москвы.

Золотые награды привезли Артем Пустовид и Азат Гараев, серебро досталось Ирине Ярутич.

«Это достижение – логичное продолжение успехов москвичей в финале Всероссийской олимпиады школьников по биологии, где наши ребята завоевали большинство дипломов. Победа на международном уровне станет прекрасным стимулом для будущих триумфов», - сказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Конкурентами команды выступили сборные из 70 стран. В течение двух дней участники решали теоретические и практические задачи, связанные с ключевыми разделами биологии: клеточной и молекулярной биологией, анатомией и физиологией растений, анатомией и физиологией животных и человека, этологией, генетикой, систематикой.

По количеству завоеванных на олимпиаде медалей наши школьники вошли в тройку лидеров. Последний раз такого успеха команда из России добилась в 2003 году.

Следующая Международная биологическая олимпиада пройдет в 2019 году в Венгрии.