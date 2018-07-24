РИАМО – 24 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал советника российского президента Вениамина Яковлева одним из самых ярких и авторитетных юристов, а его смерть — невосполнимой потерей, сообщает Газета.ru.

Яковлев скончался во вторник в Москве на 87-м году жизни.

«Вениамин Федорович был человеком редкой интеллигентности, талантливым и сердечным. Он многое сделал для российской юриспруденции, совершенствования законодательства, формирования правового государства, становления и развития независимого правосудия в нашей стране», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также упомянул как профессиональные, так и личностные качества Яковлева, особенно отметив вклад советника в становление и развитие правосудия в России.

По словам премьера, Яковлев воспитал не одно поколение талантливых ученых и практикующих юристов.

Вениамин Яковлев родился в 1932 году в городе Петухово Курганской области. В 1953 году окончил Свердловский юридический институт. Яковлев - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Выпустил научные труды по проблемам теории права, гражданского права, правосудия. В 1989-1990 годах - министр юстиции СССР. В 1991 году - председатель Высшего арбитражного суда СССР. В 1992-2005 годах - председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации. С февраля 2005 года Яковлев был советником президента России.