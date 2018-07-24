РИАМО - 24 июл. Музыкальный фестиваль-посвящение Федору Шаляпину пройдет в селе Гагино Сергиево-Посадского района Подмосковья 11 и 12 августа, сообщает телеканал ТВР24.

«Праздник «Шаляпинские встречи» посвящен не только творчеству главного баса прошлого века, но и его венчанию с итальянской балериной Иолой Торнаги, которое прошло здесь 120 лет назад в храме Казанской иконы Божией Матери», - отмечается в материале.

Концертную программу представят профессиональные и любительские коллективы. Также во время празднования пройдут интерактивные занятия для детей и ярмарка народных промыслов.

Мероприятия 11 и 12 августа стартуют в полдень. Второй день фестиваля начнется с обряда венчания, а продолжится выступлением хоров.