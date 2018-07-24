Творческая усадьба «Гуслица» в Орехово-Зуевском районе Московской области – это образовательный центр и арт-резиденция под открытым небом. Здесь живут и работают художники, музыканты и поэты из разных стран, а туристы приезжают отдохнуть от городской суеты и попробовать себя в разных видах творчества. Корреспонденты РИАМО прогулялись по лабиринтам старой фабрики, поучаствовали в сборе иван-чая и испекли хлеб на усадебной кухне.

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Усадебный дом в стиле лофт

В 18 веке в селе Ильинский погост, где сегодня расположена «Гуслица», находился большой промысловый центр, объединяющий 46 деревень. Здесь жили многие поколения ремесленников и старообрядцев.

Творческая усадьба разместилась в здании бывшей Морозовской текстильной фабрики. Создатели проекта Ирина Николаева и Михаил Хумм планировали оборудовать здесь мастерскую для декораций, но, узнав историю этого места, решили возродить традиции и создать площадку для творчества и просвещения.

В здании сохранились фабричные железные лестницы, стены из красного кирпича, сложенные средневековым способом на яичном растворе, цементный пол, а также текстильный станок времен Морозовской мануфактуры.

Здание держат болты в форме восьмиконечных звезд. По одной из легенд, это символы созидания и гармонии, а по другой – они не дают зданию провалиться в подземное озеро, которое находится в глубине под фундаментом.

Из-за множества лестниц, арок и проходов обитатели усадьбы называют здание лабиринтом. В правом крыле усадьбы расположена ремесленная галерея и художественная часть, в левом – гостевой модуль.

Двери «Гуслицы» открыты для художников, музыкантов, скульпторов, актеров, писателей и ученых, а также для всех, кто хочет приобщиться к искусству и здоровому образу жизни. Помимо постоянных резидентов, в усадьбу может приехать любой желающий на выходные, тематические мероприятия, мастер-классы. Например, летом здесь устраивают праздник Ивана Купалы.

Гостевая часть организована наподобие хостела и рассчитана на 81 посетителя, стоимость места составляет от 500 до 750 рублей в сутки. Гостевые номера в «Гуслице» имеют индивидуальный стиль и название. Например, номер «Часы» со множеством измерительных приборов, или экзотический «Индийский». Для удобства гостей предусмотрена ванная и душевые, несколько библиотечных пространств, где можно посмотреть кино или поработать за компьютером.

Также в усадьбе живут волонтеры, которые помогают с уборкой и строительными работами, расписывают стены и мастерят мебель или детали интерьера своими руками. Один из новых арт-объектов – буквица, на которой изображены буквы старославянского алфавита.

Гостям предлагают домашнюю кухню, в меню есть и вегетарианские, и мясные блюда. Повара усадьбы готовят завтрак, обед и ужин, а также праздничные обеды на Новый год, Масленицу и пр. Обед из трех блюд обойдется в 200-300 рублей. В обеденном зале также можно покормить канареек, купить украшения ручной работы и даже сыграть на фортепиано.

В качестве оригинального десерта можно попробовать конфеты ручной работы из сухофруктов и липового меда.

В распорядок дня резидентов входят медитативные практики по системе Ошо, которые проходят три раза в день. Мастер Евгений Науменко обучает динамическим практикам, которые дают заряд энергии, а также специальным дыхательным, которые помогают расслабиться перед сном.

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Французские дизайнеры и поэтические батлы

Каждый резидент «Гуслицы» занят своим творческим проектом. На территории усадьбы оборудовано множество залов для художественной работы. Под открытым небом расположен театр с открытой сценой для выступлений и художественно-экспериментальная площадка, где представлены работы художников «Гуслицы».

Самое молодое пространство – ремесленная галерея с архитектурно-дизайнерской площадкой и столярным цехом, где работают молодые дизайнеры и скульпторы. Писатели и поэты демонстрируют свои произведения в «Затерянном зале» – пространстве, где проходят литературные чтения и поэтические батлы, а художники организуют выставки в галереях.

Одно из самых необычных пространств на территории усадьбы дома – «черный театр» с полным отсутствием дневного освещения. Здесь проходят перформансы диджеев, спектакли с участием актеров и свободные режиссерские постановки.

В «Гуслицу» часто приезжают иностранцы. Здесь уже успели побывать японские школьники, французские дизайнеры и настоящий шаман из Перу.

В рамках музыкальных фестивалей в усадьбе выступают различные группы, в их числе фольклорный коллектив «Юрга», они проводят праздники-вечерки, которые называют «дискотекой без электричества», с плясками и играми под народные музыкальные инструменты.

В ближайшее время планируется оборудовать гончарную и скрипичную мастерские и создать полотно из мозаики об истории усадьбы.

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Огород-боулинг и «космические» качели

Здание окружает большой двор с контактным зоопарком, где живут гуси, куры и козы, а также несколько экспериментальных теплиц с помидорами и рукколой. В ближайшее время здесь планируется запустить необычный арт-проект «Вегетария» и пристроить к огороду дорожки для боулинга.

В бывших хранилищах реквизита студии «Мосфильм» оборудован склад материалов для творческих работ скульпторов. Из древесной коры, ветвей и остатков стройматериалов здесь создаются необычные арт-объекты. Например, «Вулкан» - павильон со спиралевидным входом, внутри которого устраивают посиделки и репетиции музыкантов.

Из необычных развлечений – качели «Космическая карусель», состоящие из деревянного колеса и веревочных канатов, на которых с удовольствием качаются как маленькие, так и взрослые посетители «Гуслицы», а также веломастерская, где можно взять напрокат «гуслесипеды» и прокатиться по окрестным лесам.

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Хлебопечение и сбор иван-чая

В усадьбе можно попробовать домашний хлеб со специями и пряностями. В местной пекарне готовят белый, черный хлеб и сдобу с красным перцем, тимьяном, корицей, гвоздикой, тмином и другими добавками. Для гостей проводятся мастер-классы по хлебопечению и чаепития с вареньем из сезонных ягод, которое варят резиденты усадьбы. Здесь же можно отметить именины и дни рождения.

Местные леса богаты ягодами и травами. Обитатели «Гуслицы» каждый год собирают иван-чай. Чайные листья вялят и сушат, а затем скручивают вручную и обжаривают в духовке. Чайный мастер Андрей Могилев уверяет, что иван-чай не уступает по своим свойствам китайскому и может приобретать вкус шоколада или чернослива. Для гостей усадьбы проводятся занятия в чайной школе и фестиваль «Настроение», где раскрываются секреты этого напитка.

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