РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Подольская управляющая компания «МУЖРП №12» получила самую высокую оценку в рейтинге лучших УК Подмосковья, сообщается на сайте администрации округа.

Весной нынешнего года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил региональному министерству ЖКХ во взаимодействии с главами муниципалитетов создать понятный для жителей рейтинг УК. Для реализации этой задачи министерством ЖКХ Московской области совместно с региональными ГЖИ, Госадмтехнадзором и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов была разработана новая методика оценки УК, в соответствии с которой их классификация проведена по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд».

«Всего в областной рейтинг вошли 928 предприятий, из них самую высокую оценку – 4 звезды – получили 8 предприятий, в том числе «МУЖРП №12» в Подольске, ООО «Городская коммунальная компания» в Серпухове, две организации в Ивантеевке – ООО «Пионерская, 11» и ООО «Стройрегистр», ООО «Жилсервис-А» в Щелковском районе и другие. Кроме этого, 346 управлявших предприятий получили три звезды, 507 – две звезды, 67 УК имеют по одной звезде», – говорится в сообщении.

Свои голоса за критерии отдали около 20 тысяч жителей. Управляющие компании оценивались по таким критериям, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов, качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, организация работы диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы и другим.