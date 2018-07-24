РИАМО - 24 июл. В международном аэропорту «Шереметьево» после сбоя восстанавливают пропускную способность системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

21 июля 2018 года в системе транспортировки багажа международного аэропорта «Шереметьево» обнаружились сбои, в связи с чем багаж трансферных пассажиров отправлялся несвоевременно.

«В настоящий момент в багажном тоннеле межтерминального перехода смонтированы и функционируют на постоянной основе 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню», - говорится в сообщении.

Сейчас система транспортировки трансферного багажа работает в тестовом режиме. По результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования в ближайшее время будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле.

В свою очередь пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы межтерминального перехода функционируют в штатном режиме.