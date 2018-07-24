РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах во вторник наградили сотрудников предприятия «Пехорский текстиль» в селе Жилино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник на территории предприятия «Пехорский текстиль» прошла акция «Вязать модно». Акцию организовало люберецкое отделение «Союза женщин Подмосковья».

«Награждается генеральный директор предприятия «Пехорский текстиль» Елизавета Терешкина. Также благодарственными письмами главы городского округа Люберцы награждаются сотрудники предприятия», – сказала замглавы администрации Люберец Наталия Тышкунова.

По словам члена «Союза женщин Подмосковья Люберецкого района» Елены Верховых, союз часто устраивает мероприятия для успешных и уверенных в себе женщин. Она отметила, что на акции «Вязать модно» всех участников планировалось научить вязать с нуля, в том числе шапочки и пледы для новорожденных.