РИАМО - 24 июл. Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в дорожную аварию на МКАД, где в ее легковушку въехал грузовик, сообщает Super.ru.

«После ужина в своем ресторане BuzFood телеведущая направлялась на работу в «Дом-2». Певица на своем Mercedes двигалась по МКАД, как в нее врезалась фура», - отмечается в материале.

По информации издания, грузовой автомобиль двигался с небольшой скоростью, поэтому девушка сильно не пострадала и отделалась шоком и ушибами. Машина телеведущей при этом оказалась серьезно повреждена и теперь нуждается в ремонте.

Певица Ольга Бузова подарила своему пиар‑менеджеру квартиру в центре Москвы>>