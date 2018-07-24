РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. В Королеве пожарные 329 пожарной части Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятия по эвакуации на пяти социальных объектах, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского ТУ Людмила Кузнецова.

Учения прошли в соответствии с поручением губернатора Московской области. Целью проведения учений стала отработка навыков действия персонала и посетителей торговых центров и объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций.

«Пожарные 329 пожарной части Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», которая располагается в микрорайоне Юбилейный, провели занятия по тренировочной эвакуации на пяти объектах с массовым пребыванием людей, в том числе с круглосуточным: в Королевской городской больнице. Также тренировка проводилась с персоналом и учащимися детского сада №41, персоналом и посетителями торговых центров «Вертикаль», «Лесная-14» и противотуберкулезного диспансера», – сказала Кузнецова.

По сигналу пожарной тревоги все участники тренировки покидали условно задымленные помещения по эвакуационным путям в кратчайшие сроки. В ходе мероприятий пожарные напомнили людям о правилах поведения в случае возникновения пожара с показом практического применения первичных средств пожаротушения. В заключение тренировки все участники акции смогли осмотреть в непосредственной близости пожарную технику и оборудование, задать интересующие их вопросы.

Всего в результате акции пожарными 329 пожарной части Мытищинского территориального управления Мособлпожспаса из зданий было эвакуировано более 200 человек.