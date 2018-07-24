РИАМО - 24 июл. Одним из погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья может быть чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик, сообщает «Интерфакс».

Днем во вторник на аэродроме «Дракино» упал легкомоторный самолет. К ликвидации ЧС привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

«По предварительным данным, погиб Игорь Турик», - говорится в сообщении.

Турик в 2014 году признан чемпионом мира по аэроакробатике на самолетах ЯК-52 в командных соревнованиях. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

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