РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. Спортсменка из Королева Анастасия Космычева завоевала золотую медаль на первенстве России по тхэквондо, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет проходит с 22 по 27 июля в Нальчике, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов со всей России.

«Уже в первый соревновательный день отличилась спортсменка спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Анастасия Космычева (тренер Евгений Лим), завоевав золотую медаль в весовой категории до 47 килограммов. Настя провела 5 поединков с соперницами из Калининградской области, Челябинска, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, тем самым подтвердила спортивный разряд кандидата в мастера спорта», – говорится в сообщении.

Соревнование является отборочным для формирования юношеской сборной команды России на первенство Европы по тхэквондо, которое пройдет в октябре текущего года на острове Крит.