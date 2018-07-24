РИАМО - 24 июл. После крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья организована прокурорская проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Во вторник неподалеку от аэродрома «Дракино» Серпуховского района Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет марки Zlin 326, на борту которого находились два человека. По данному факту следственные органы уже начали проверку.

«В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины крушения самолета устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье>>