РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске планируют отремонтировать шесть муниципальных автомобильных дорог до 29 июля, сообщается на сайте администрации округа.

«С 23 по 29 июля на территории городского округа Подольск проводятся работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог по шести адресам: улица Трудовая; Революционный проспект; Чайковского», – говорится в сообщении.

Помимо этого, ремонт автодорог проводится в деревне Федюково, на улице Спортивная; на участке дороги от деревни Холопово до деревни Макарово, а также на набережной реки Пахра.