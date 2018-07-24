РИАМО - 24 июл. В столичных домах установили первые малошумные лифты, в которых также есть функция видеосвязи между пассажиром и диспетчером, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«АО «Мослифт» включился в реализацию программы «Умный квартал». В трех подъездах дома №13 по Новомарьинской улице (район Марьино) заменят шесть лифтов на современные малошумные модели «Стриж», которые разработаны и изготовлены АО «Мослифт», - говорится в сообщении.

Уже заменены три лифта, по одному в каждом подъезде. На панели управления в кабинах новых лифтов установлены видеокамера и монитор диагональю 8 дюймов, на котором отображаются параметры работы: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.

Отличительная особенность модели «Стриж» - наличие видеосвязи между пассажиром и Объединенной диспетчерской службой (ОДС). Если лифт по какой-то причине остановится, то при нажатии пассажиром кнопки «Связь с диспетчером» появится видеосвязь.

Возможность не только слышать диспетчера, но и видеть его на экране, поможет пассажиру чувствовать себя комфортно. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями, отмечается в материале.