РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. У школы №2 в микрорайоне Ковровый и школы №1 в микрорайоне Силикат в Котельниках к 1 сентября 2018 года установят светофоры типа Т.7, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

Во вторник в администрации города прошла комиссия по безопасности дорожного движения на территории городского округа Котельники с участием представителя ГИБДД МУ МВД «Люберецкое».

«Одним из главных рассмотренных вопросов была установка светофоров типа Т.7 в преддверии нового учебного года у школ №№2 и 1. По решению комиссии светофоры будут установлены до 1 сентября 2018 года», – уточняется в сообщении.

Светофоры Т.7 применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Также их применяют, если не обеспечена видимость для остановки транспортного средства, движущегося со скоростью, разрешенной на предыдущем участке дороги перед перекрестком или пешеходным переходом. Светофоры Т.7 должны обеспечивать мигание одного сигнала с частотой 1 миг/с.