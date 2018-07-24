РИАМО - 24 июл. Патруль Центра организации дорожного движения столичного правительства поймал бегавшего по МКАД козленка и передал животное в зооприют, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ЦОДД.

«На 38-м километре МКАД с внешней стороны по проезжей части бегал козленок. Животное поймано. Связались с зоозащитой, чтобы передать животное. Приют «БИМ» на улице Привольной, 12 выразил готовность забрать козленка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у сотрудников приюта не было возможности приехать за животным самостоятельно, поэтому работники ЦОДД сами привезли им козленка.