РИАМО - 24 июл. Сотрудники Россельхознадзора и таможни в ходе проверки обнаружили в подмосковном Красногорске запрещенный ко ввозу на территорию России замороженный свиной жир из Австрии весом более 40 тонн, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В ходе проверочного мероприятия по реализации Указа президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации» выявлена незаконная выгрузка транзитного жира свиного замороженного (происхождением Австрийская Республика) общим весом 42,7 тонны», - говорится в сообщении.

Согласно ветеринарным документам, продукт «жир свиной замороженный» из Австрии должен был следовать в киргизский город Бишкек через Белоруссию, Россию и Казахстан. В ходе проверки груз обнаружили в морозильных камерах ООО «Техпром» в Красногорске.

Незаконная продукция изъята и подлежит уничтожению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Указом президента России №560 запрещен либо ограничен ввоз на территорию Российской Федерации товаров, произведенных на территории государства, принявшего решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц, или государств, присоединившихся к такому решению.