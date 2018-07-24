РИАМО – 24 июл. В тульском Алексине на республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» с 16 по 21 июля прошел чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первенстве приняли участие 80 спортсменов из 17 регионов, в том числе из Подмосковья.

«От Московской области выступили семь спортсменов: Елена Крутова, Константин Донской заняли первое место в личных соревнованиях, а Иван Козлов и Анастасия Джиоевой заняли первое место в командном миксте. Игорь Мешков занял лишь четвертое место в личных соревнованиях», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменов.

«Мы поддерживаем спортсменов с ограничениями здоровья и создаем для них удобные условия для занятия спортом. В этом году у нас достойный результат, сразу четыре стрелка завоевали золотые медали. Поэтому поздравляю их и желаю им новых побед», - сказал Терюшков.