РИАМО - 24 июл. Пятый сезон Московского губернского театра завершится 25 июля показом спектакля «Высоцкий. Рождение легенды», актеры исполнят самые известные песни Владимира Высоцкого, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Московский губернский театр 25 июля завершит пятый юбилейный сезон музыкально-поэтическим спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке художественного руководителя театра Сергея Безрукова. Закрытие сезона пройдет с поистине юбилейным размахом - на одной из крупнейших площадок Москвы и Подмосковья, на сцене Crocus City Hall, в день памяти Владимира Высоцкого, которому в этом году исполнилось 80 лет», — говорится в сообщении.

Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, - он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

«В исполнении актеров Московского губернского театра прозвучат самые знаменитые из них, отмечая заметные вехи его жизни. «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Охота на волков», «Лирическая», «Я несла свою беду», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Песни Высоцкого будут исполнены в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового рок-звучания», — добавляется в сообщении.

Финальным аккордом к юбилейному сезону станет благотворительная акция для работников социальной сферы Подмосковья - 27 июля в городе Балашиха Московской области на сцене дворца культуры «Балашиха» Губернский театр сыграет спектакль «Маленький принц» с участием Сергея Безрукова и Губернаторского оркестра Московской области.

Как добавляется в сообщении, за минувший сезон театр представил шесть премьер, совершил 14 гастрольных выездов и посетил 13 городов. За сезон постановки Губернского театра посмотрели более 190 тысяч зрителей, сыграно 495 спектаклей, из них в Подмосковье - 129, на гастролях – 35 спектаклей.

«Свой шестой сезон Московский губернский театр откроет большими гастролями в Астрахани и Элисте. Уже в первых числах сентября коллектив отправится в Астрахань, где гастроли пройдут с 5 по 13 сентября, 14 и 15 сентября театр будет играть спектакли в Элисте. На этот раз в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Губернский театр вывозит восемь постановок и сыграет 14 спектаклей», — отмечается в сообщении.

Зрители смогут увидеть лучшие спектакли театра: «Вишневый сад», «Нашла коса на камень», «Веселый солдат», «Прекрасное далеко», «Скамейка», «Остров сокровищ», «Маленькая колдунья», а также творческий вечер «Знакомьтесь: Московский губернский театр».

На родной сцене Губернский театр откроет сезон 20 сентября спектаклем «Сирано де Бержерак».