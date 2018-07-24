РИАМО – 24 июл. Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева назвала позитивной динамику перезаключения договоров на вывоз мусора из садоводческих товариществ и частного сектора.

«В рамках деятельности штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, созданного по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, ведется работа, направленная на перезаключение договоров на вывоз мусора в жилом секторе и среди садоводческих товариществ. В среднем, по СНТ и жилому сектору Подмосковья на сегодняшний день перезаключено свыше 57% договоров», - сообщила Витушева во вторник.

Она подчеркнула, что наиболее позитивная ситуация сложилась в садоводческих товариществах региона.

«На текущий момент из 11,7 тысячи товариществ садоводов перезаключены договоры в 8,4 тысячи СНТ. Только на прошлой неделе договоры перезаключили около 200 объединений садоводов», - добавила Витушева.

По ее словам, уже более чем в 20 муниципальных образованиях Подмосковья договоры перезаключены на 100%.

«В «зеленой зоне» со стопроцентным результатом в частном секторе и СНТ на сегодняшний день находятся 25 муниципальных образований: городские округа Ступино, Жуковский, Люберцы, Луховицы, Химки, Подольск, Бронницы, Лобня, Фрязино, Протвино, Котельники, Долгопрудный, Дубна, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Серпухов, Балашиха, Чехов, Черноголовка, Электрогорск, а также Можайский, Шатурский, Талдомский, Раменский и Щелковский муниципальные районы», - перечислила Витушева.

Законодательством Московской области закреплено обязательное наличие договоров на вывоз мусора в садоводческих товариществах и у частных домовладельцев на территории Московской области. Договоры должны не только заключаться, но и перезаключаться, когда срок их действия истечет. Полномочия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, не заключивших, либо не перезаключивших соответствующие договоры, возложены на административные комиссии Московской области.