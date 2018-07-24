РИАМО - 24 июл. Девять новых компаний станут резидентами особых экономических зон «Исток» и «Дубна» в Подмосковье, их инвестиции в проекты на территории ОЭЗ составят в общей сложности порядка 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Во вторник заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев провел заседание регионального экспертного совета особых экономических зон, на котором рассмотрели 10 заявок от потенциальных резидентов.

«Сегодня девять компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 3 миллиардов рублей защитили свои проекты на областном экспертном совете. Размещение этих резидентов и запуск их производств в особых экономических зонах даст региону порядка 700 новых рабочих мест», – сказал Буцаев по итогам заседания.

Так, восемь резидентов с общим объемом вложений более 2,936 миллиарда рублей разместятся в ОЭЗ «Дубна». Практически половину от общей суммы инвестиций (1,375 миллиарда рублей) вложит в создание современного производства композитных панелей для строительства тепличных комплексов ООО «БЕРОЛЮКС». Также 1,1 миллиарда рублей проинвестирует ООО «Научно-производственное объединение «Доступная среда» в создание одноименного учебно-производственного предприятия.

ПАО «Брынцалов-А» намерено запустить современное производство готовых лекарственных препаратов в ОЭЗ «Дубна», при этом инвестиции составят 212 миллионов рублей. Предприятие «Дубненский кабельный завод», которое наладит на территории ОЭЗ современное производство проводов и кабелей для авиации, вложит более 180 миллионов рублей.

ООО «ДИАМАНТ» потратит 35 миллионов рублей на создание и производство установок на основе метода меченых нейтронов. Еще 20 миллионов рублей инвестиций вложит ООО «КСП-КЛИНРУМ» в современное производство чистых помещений и комплектующих к ним. Компания «Первое маршрутное телевидение» займется разработкой программного комплекса для оповещения населения в транспорте и местах массового пребывания людей, потратив на это 7,5 миллионов рублей.

АО «ДИН-связь» продемонстрировала на экспертном совете свою уникальную разработку - программно-аппаратный комплекс DUone, который позволит безопасно хранить всю необходимую информацию – дисконтные карты, фотографии, данные из медицинской книжки. По сути это жесткий диск с большим объемом памяти, но есть кардинальное отличие. Диск можно использовать только при подключении к компьютеру, а устройство DUone работает автономно. Инвестиции в проект – 6,2 миллиона рублей.

Кроме того, на одного резидента больше станет в ОЭЗ «Исток» - это компания «Русские магниты». В особой экономической зоне появится центр по разработке и производству редкоземельных постоянных магнитов марки SmCo и магнитных систем на их основе. Объем инвестиций – 358,6 миллиона рублей.

Также на заседании экспертного совета Буцаев вручил свидетельства о регистрации в качестве резидентов особых экономических зон семи компаниям, защитивших свои проекты на предыдущих советах.