РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты Подольска планирует совместно с УМВД России по горокругу разработать буклеты по миграционным вопросам, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комиссии Ефросиния Гыштемулте.

В администрации Подольска во вторник состоялся круглый стол «О роли местных СМИ в социальной адаптации и культурной интеграции иностранных граждан, прибывающих на территории Московской области», организованный комиссией по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты округа. Один из вопросов на повестке дня касался проблемы информирования мигрантов об изменениях в законодательстве РФ. В частности, участникам раздали памятки, созданные в рамках проекта «Я мигрант Подмосковья», в которых представлены ответы на самые популярные вопросы.

«Данные памятки раздавали всем желающим на протяжении года. По результатам мы хотим создать проект общественной палаты округа совместно с УМВД России по Подольску и разработать буклеты с актуальной для мигрантов информацией. Раздавать их планируем в отделениях полиции в каждом районе нашего горокруга. Соответственно в случае, если, к примеру, будут внесены изменения в тот или иной закон миграционной политики, мы сможем оперативно сделать буклеты и раздать их всем желающим», – сказала Гыштемулте.

Помимо этого, общественники планируют провести мониторинг информационных стендов, которые располагаются в отделениях УМВД России по Подольску. В частности, они намерены проверить актуальность и доступность информации для мигрантов.

«Не так давно были внесены изменения в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», о которых мало кто знает. В частности, теперь для того, чтобы поставить работника на миграционный учет, работодатель должен предоставить место для проживания – жилое помещение с кроватью, санузлом и кухней. Встать на миграционный учет иностранные граждане могут только по месту фактического пребывания, то есть там, где они спят и отдыхают, а принимающей стороной для иностранца может стать только собственник помещения, где соответственно данный гражданин живет», – отметила Гыштемулте.