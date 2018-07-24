РИАМО – 24 июл. Фестивальную программу Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» посетили свыше 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Форум в этом году был очень представительный, причем как деловая, так и фестивальная часть. Только в рамках культурной программы форума в «Зарядье» фестиваль «Связывая поколения» за несколько дней посетили более 200 тысяч человек», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава стройкомплекса отметил, что для гостей фестиваля было организовано более 100 экскурсий, лекций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, детских и спортивных мероприятий.

«Фестиваль в «Зарядье» включил в себя лекционно-образовательную программу в формате дискуссий с участием российских и зарубежных архитекторов, ученых и экономистов, культурно-развлекательную программу и спортивные мероприятия для взрослых и детей», – добавил Хуснуллин.

Он также сообщил, что в деловой программе форума приняли участие 38 правительственных делегаций, в том числе четыре зарубежные и две делегации с руководителями регионов Российской Федерации. Всего на площадках форума прошло 87 мероприятий.

Фестиваль в рамках Московского урбанистического форума прошел в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля.



Более 7 тысяч человек приняли участие в Московском урбанистическом форуме>>