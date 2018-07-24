РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. По поручению врио главы Котельников Андрея Булгакова на конечной автобусной остановке в микрорайоне Силикат установили новый павильон, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

Двадцатого июля Булгаков посетил микрорайон Силикат и пообщался с жителями, они попросили оборудовать новый павильон на конечной остановке.

«По поручению врио главы, которое он дал в пятницу (20 июля – ред.), на конечной остановке в микрорайоне Силикат установили новый остановочный павильон», – отмечается в сообщении.