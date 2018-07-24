РИАМО – 24 июл. В центре Москвы обокрали квартиру, где проживает дочь губернатора Сахалинской области Алиса Кожемяко, сообщает во вторник РБК.

«В правоохранительные органы обратилась сама 19-летняя Алиса Кожемяко. Из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились 18 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог прокомментировать эту информацию.

Как добавляется в сообщении, Кожемяко занимает пост губернатора Сахалинской области с 13 сентября 2015 года. До этого он в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности губернатора, а с октября 2008 до начала 2015 года — губернатором Амурской области.