РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. В домах на некоторых улицах Королева 26 июля отключат электроэнергию, света не будет с 10:00 до 12:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы горокруга в Instagram.

Свет отключат на некоторых улицах микрорайона Первомайский.

«В связи с ремонтом сетей на линии будет производиться отключение электроэнергии 26 июля с 10:00 до 12:00 по следующим адресам: улица Александрова, Богдана Хмельницкого, Вахтангова, Минина и Пожарского, Народная, Плеханова, Станиславского, Третьякова», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.