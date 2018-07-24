РИАМО – 28 июл. Tele2 быстрее других операторов связи обрабатывает запросы клиентов, к такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир»: специалисты колл-центра Tele2 быстрее всех отвечают на звонок — время ожидания на линии составляет 1 минуту 30 секунд – это почти вдвое меньше, чем у ближайшего конкурента, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

«Независимое исследование качества услуг колл-центров операторов показало, что звонок в службу поддержки Tele2 в целом длится 4 минуты 16 секунд – абсолютный рекорд относительно других компаний. У ближайшего конкурента этот показатель составляет 8 минут 37 секунд, у обладателя третьего места – 9 минут 22 секунды. На последней позиции оказался результат в 10 минут 34 секунды – это в 2,5 раза дольше, чем у абонентов Tele2», — говорится в сообщении.

По данным «Ромира», сотрудники колл-центра Tele2 быстро решают проблему клиента – всего за 2 минуты. Время ожидания ответа оператора Tele2 составляет всего полторы минуты, что является лучшим показателем телеком-отрасли.

Как добавляется в сообщении, служба поддержки Tele2 демонстрирует высокий уровень удовлетворенности клиентов. По данным компании, более 95% абонентов оценивают работу центра дистанционной поддержки на пять баллов по пятибалльной шкале. Это обусловлено, в том числе, тем, что свыше 97% вопросов сотрудники решают самостоятельно на первой линии, включая нестандартные запросы, обработка которых выходит за рамки процедур.

«Качественный клиентский сервис – одно из ключевых направлений бизнес-стратегии Tele2. С первых дней запуска коммерческих операций в Московском регионе мы уделяли особое внимание абонентскому обслуживанию и смогли завоевать доверие клиентов: сегодня MNP-баланс московского Tele2 составляет 10 к одному, то есть на десять пришедших в нашу сеть абонентов от других операторов приходится всего один ушедший. По нашей оценке, это лучший показатель в отрасли», — отметила директор по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» Tele2 Ирина Буцких.

Она добавила, что серьезный подход Tele2 к клиентскому сервису был также подтвержден в прошлом году, когда оператор первым в России прошел международную сертификацию контактных центров по стандарту ISO 18295. Признание исследовательского холдинга «Ромир» также особо приятно для оператора.