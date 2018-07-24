РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. В Красногорске 31 июля управляющие многоквартирными домами Подмосковья в рамках областного проекта «proЖКХ» расскажут об основных понятиях и инструментах, необходимых потребителю жилищно-коммунальных услуг, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В июне этого года (2018 года – ред.) Ассоциация председателей советов многоквартирных домов (АПСМДМО) совместно с министерством ЖКХ Московской области запустили учебный проект «proЖКХ», на котором управдомы региона рассказывают об основных понятиях и инструментах, необходимых потребителю ЖКУ и делятся своим опытом в этой области. Дата проведения семинара в Красногорске – 31 июля 2018 года», – говорится в сообщении.

Семинар пройдет с 17:00 до 20:00 в актовом зале администрации горокруга Красногорск по адресу: улица Ленина, дом 4. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(903)724-75-34.

«Принять участие в семинарах и пройти обучение может каждый, кто желает разбираться в сфере ЖКХ. Занятия бесплатны и до конца года пройдут по всей Московской области», – отмечается в сообщении.

На семинаре обсудят правовые основы организации деятельности ЖКХ в России, роль и задачи советов многоквартирных домов, проведение капитального ремонта в МКД и другие вопросы.