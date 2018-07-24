РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. Новый газон на футбольное поле в Королеве уложат 1 августа, 8 сентября запланирована первая игра между молодежными сборными, сообщается на сайте городской администрации.

В Королеве продолжается масштабная реконструкция стадиона «Металлист», которая была начата при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Открытие стадиона планируется в начале сентября текущего года.

«Футбольное поле, на котором 1 августа положат газон, будет оборудовано трибунами на 450 зрителей. Рядом установят теплые раздевалки. Первая игра между молодежными командами пройдет на отреставрированном стадионе уже 8 сентября», – говорится в сообщении.

Стадион «Металлист» будет разделен на несколько зон. После обновления здесь появятся гимнастический комплекс, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. Юные жители Королева смогут провести время в детской спортивной зоне с мягким, травмогасящим покрытием, где установлены тренажеры и игровой комплекс.