РИАМО – 24 июл. Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении Каховки с улицей Азовской в районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы начнется в сентябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Монолитные работы нулевого цикла практически завершены. Сейчас строители проводят гидроизоляцию фундаментов, а также ведут устройство внутренних перегородок двухуровневого подземного пространства. Тут разместятся технологические помещения и нижний, крестильный храм», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В свою очередь куратор программы по строительству православных храмов в столице, советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин заявил, что перед строителями поставлена задача – до конца года поднять стены будущего храма «под купол».

«Обустройство купола, установка креста, кровли – все это будет делаться в будущем (2019 году – ред.) году. На первых порах строящийся храм имел спонсора, изъявившего желание вложить средства в строительство нулевого цикла. Но теперь поддержка иссякла. Теперь все работы ведутся за счет добровольных пожертвований прихожан», – пояснил Ресин.

Автором проекта храмового комплекса стал архитектор Сергей Козлов, известный по строительству храма Торжества Православия в Алтуфьево, храмового комплекса на Ходынке и многих других. В основу архитектурного образа будущего комплекса положена стилистика псковского зодчества 17 века. Храм будет однокупольным, с шатровой звонницей, здесь под одной крышей разместятся верхний и нижний пределы, приходские службы и воскресная школа, как это было сделано на Ходынке.

Завершить строительство храма в Зюзино строители планируют в 2019 году.

Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов – здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплекса уже введены в эксплуатацию, четыре находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.