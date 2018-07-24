РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Магазин розничной торговли построят в городском округе Люберцы, объем инвестиций в проект составит порядка 90 миллионов рублей, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство объекта торговли в городском округе Люберцы. Застройщиком объекта выступает ООО «Фреш Маркет». Объем инвестиций в проект составит порядка 90 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В одноэтажном здании площадью более 1,2 тысяч квадратных метров разместятся торговые площади, а также административно-бытовые и технические помещения. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

Срок действия разрешения на строительство – до июля 2019 года.