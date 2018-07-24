РИАМО - 24 июл. На чемпионате России по легкой атлетике в Казани сборная Московской области завоевала восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей в 18 видах спортивной программы, и заняла второе место в командном зачете, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные легкоатлеты в очередной раз показали свой высокий уровень мастерства, завоевав второе общекомандное место», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Золотые медали для команды завоевали Мария Ласицкене в прыжках в высоту, Денис Лукьянов в метании молота, Тимофей Чалый в беге на 400 метров, Екатерина Старыгина в метании копья, Дмитрий Тарабин в метании копья, Сергей Дубровский в беге на 800 метров, Екатерина Иволгина в беге на 3 тысячи метров с препятствиями и Елизавета Царева в метании молота.

Серебряные награды на счету у Алексея Федорова в тройном прыжке, Валерии Храмовой в беге на 400 метров с барьерами, Сергея Дубровского в беге на 1,5 тысячи метров, Екатерины Ишовой в беге на 5 тысяч метров и у женской эстафетной команды в беге 4 на 400 метров - Марии Тарабанской, Валерии Храмовой, Юлии Спиридоновой и Алены Маминой.

Бронзу выиграли Вячеслав Панасенков в метании копья, Никита Андриянов в беге на 400 метров с барьерами, Алексей Бутранов в беге на 800 метров, Елена Седова в беге на 5 тысяч метров и Ирина Колесниченко (Давыдова) в беге на 400 метров с барьерами.

Таким образом, в общекомандном зачете сборная Московской области стала второй, уступив первенство команде Москвы. На третьем месте – сборная Краснодарского края.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани с 19 по 22 июля. В соревнованиях приняли участие порядка 1 тысячи спортсменов из 76 регионов страны. На протяжении четырех дней было разыграно 38 комплектов медалей.

«Каждый из призеров показал высокий результат и мог бы достойно выступить на чемпионате Европы в августе, но допущены лишь семь человек. Мы очень надеемся на них», - подытожил Терюшков.

На предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Берлине с 7 по 12 августа, от России отправятся только семь спортсменов в нейтральном статусе - Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Тимур Моргунов, Алексей Федоров, Денис Лукьянов, Елизавета Царева и Тимофей Чалый.