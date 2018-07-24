РИАМО – 28 июл. В подмосковном Сергиевом Посаде 28 июля состоится забег «Сергиевым путем», трасса которого пройдет из самого сердца города мимо уникальных достопримечательностей по пути, сообщается на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».

«Регистрируйтесь на любую дистанцию полумарафона «Сергиевым путем»: 10 километров, 21,1 километра, командную эстафету два на 10,55 километра или четыре на 5,275 километра! И, конечно, не забывайте про бесплатную акцию «Городская зарядка», в рамках которой участники разного возраста и состояния здоровья в любом удобном темпе преодолеют дистанцию, равную году основания Сергиева Посада – 1337 метров!» — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте.