РИАМО - 24 июл. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» напомнит москвичам о приближении осени поэтическим вечером «Соскучившаяся ветка сирени…», который пройдет 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы сада.

В вечере стихов о любви примут участие известные актеры Елизавета Арзамасова и Максим Колосов.

«Проникновенные строки из произведений Роберта Рождественского, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Игоря Северянина, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Беллы Ахмадулиной, Виктора Драгунского и других великих поэтов позволят героям на сцене и зрителям погрузиться в мир, где любовь многолика — робка, чиста, головокружительна, страстна, слепа, безответна», - говорится в сообщении.

В период, когда состоится поэтический вечер, в саду будут цвести гортензии, флоксы, лилии, лилейники, хосты, эхинацеи, астильбы и кувшинки.

Начало мероприятия в 19:00. Вечер поэзии пройдет в театре С.А.Д., билеты можно приобрести на сайте «Аптекарского огорода».