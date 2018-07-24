РИАМО – 24 июл. Восьмого сентября в подмосковном Ногинске состоится финальный этап турнира по уличному баскетболу на «Кубок Давида Берлина», говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С 1 июня по 31 августа проходят квалификационные раунды, по итогам которых определятся финалисты турнира. А 8 сентября лучшие команды встретятся в Ногинске на Фонтанной площади. Сильнейшие стритболисты получат главный трофей – Кубок Давида Берлина», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в шести возрастных группах: 2006 года рождения и младше; 2003-2005, 1999-2002; 1989-1998; 1984-1988; 1983 год рождения и старше.

Также в турнире могут участвовать семейные команды без каких-либо ограничений в возрасте. В состав каждой команды входит четыре игрока и один тренер. Подробная информация, а также регистрация на сайте: Живуспортом.рф.

«Кубок Давида Яковлевича Берлина – один из немногих баскетбольных турниров, которые массово привлекают любителей спорта и пропагандируют здоровый образ жизни. С каждым годом желающих поучаствовать становится все больше и больше. Сейчас молодежь привлекают уличные виды спорта, стритбол – не исключение. И возможно, у кого-то из ребят возникнет желание попробовать себя в баскетболе профессионально, оценив свои возможности на любительском уровне», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Берлин является легендой Советского и Российского баскетбола, чемпионом СССР, заслуженным тренером СССР и России, а также заслуженным работником физической культуры РФ.