РИАМО - 24 июл. На VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам, который состоится в Москве 25 и 26 июля, специалисты обсудят развитие электротранспорта и беспилотного транспорта, а также ряд других вопросов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Экспертный совет по транспортным вопросам при правительстве Москвы пройдет в столице 25 и 26 июля. В конференции примут участие 18 ведущих транспортных специалистов из разных стран мира. Темы для дискуссий – такси, каршеринг, электротранспорт и беспилотный транспорт», – отмечается в сообщении.

На совете обсудят развитие инфраструктуры для использования городского электротранспорта, создание единой среды мобильности граждан и цифровизацию услуг. В частности, зарубежные специалисты поделятся с российскими экспертами опытом создания сети зарядных станций для электромобилей в крупных мегаполисах мира и построения инфраструктуры для ультрабыстрой зарядки электробусов.

Кроме того, будет обсуждаться концепция мобильности – не как товара, а как услуги, в условиях которой каршеринг становится массовым городским сервисом, а также перспективы транспортных мобильных приложений, постепенно меняющих повседневные модели перемещения и помогающие мегаполисам стать понятные и быстрее.

«Обсуждение таких перспективных для нашего мегаполиса направлений как каршеринг, таксомоторные перевозки, электротранспорт и беспилотный транспорт с привлечением опыта зарубежных экспертов позволит нам правильно обозначить приоритеты, определить векторы развития и прийти к оптимальным решениям в этих областях. Все предложения и инициативы, проработанные в процессе дискуссий, обязательно будут рассмотрены и лягут в основу будущих решений правительства Москвы», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первое заседание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы, посвященное развитию столичного общественного транспорта, состоялось в 2013 году. В 2014 году темой совета стал наземный городской пассажирский транспорт.

В 2015 году на совете обсуждались билетные решения и небилетные доходы, а в 2016 году основной темой экспертного совета стало развитие парковочного пространства. В прошлом году на совете обсуждались технологии Big Data и роль железнодорожного транспорта в городской мобильности.