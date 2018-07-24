РИАМО - 24 июл. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 90 доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы от партии КПРФ Вадима Кумина, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Кандидат на должность мэра Москвы Вадим Кумин представил документы о назначении доверенных лиц в количестве 90 человек. Все документы соответствуют требованию закона», - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены Московской избирательной городской комиссии поддержали решение единогласно.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.

Кроме того, Мосгорсуд обязал Избирательную комиссию столицы зарегистрировать в качестве кандидата в мэры Михаила Балакина от «Союза горожан».