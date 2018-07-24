РИАМО - 24 июл. В Подмосковье во вторник проходит единый день тренировок по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении пожаров в торгово-развлекательных комплексах, объектах культуры и спорта, соцобъектах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Учения в Московской области организованы на 3417 объектах. Сотрудники МЧС отрабатывают практические действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках общеобластной тренировки пожарно-спасательные подразделения и персонал объектов массового пребывания людей обучаются порядку и правилам взаимодействия друг с другом и с медицинскими работниками», – говорится в сообщении.

Соответствующие тренировки также пройдут в зданиях правительства Московской области и Главного управления МЧС России по региону.