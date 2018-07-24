РИАМО - 24 июл. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 22 доверенных лица кандидата на должность мэра города Сергея Собянина, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Члены Московской городской избирательной комиссии поддержали решение единогласно.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.
Кроме того, Мосгорсуд обязал Избирательную комиссию столицы зарегистрировать в качестве кандидата в мэры Михаила Балакина от «Союза горожан».
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