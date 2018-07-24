РИАМО - 24 июл. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 22 доверенных лица кандидата на должность мэра города Сергея Собянина, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Семенович Собянин представил документы о назначении доверенных лиц в количестве 22 человек. Все документы соответствуют требованию закона», - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова.

Члены Московской городской избирательной комиссии поддержали решение единогласно.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.

Кроме того, Мосгорсуд обязал Избирательную комиссию столицы зарегистрировать в качестве кандидата в мэры Михаила Балакина от «Союза горожан».