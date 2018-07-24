РИАМО - 24 июл. В Подмосковье c начала 2018 года приняли более 11 тысяч заявок на подключение к газораспределительным сетям, при этом 95% из них были поданы через онлайн-сервисы, за год доля онлайн-заявок выросла почти вдвое, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«На сегодняшний день в личном кабинете клиента «Мособлгаза» зарегистрировано более 900 тысяч абонентов. Развитие сервиса способствует росту заявок на техприсоединение онлайн: за полугодие поступило 11 тысяч заявок, более 10,5 тысяч из которых – через интернет. Еще год назад этот показатель составлял всего 50%», – отмечается в сообщении.

Подать заявку на подключение к газораспределительным сетям можно на сайте «Мособлгаза» в «Личном кабинете клиента». Сервис также позволяет заключить договор онлайн, получить информацию о состоянии лицевого счета, тарифах на газ, передать показания приборов учета и производить оплату без комиссии.

Кроме того, на территории Подмосковья абоненты имеют возможность подписывать договоры о подключении к газораспределительным сетям с помощью смс-сервиса.

«По поручению губернатора на территории Московской области проводится большая работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газораспределительным сетям. Автоматизировать большинство процедур и сократить до минимума число личных визитов заявителей в офисы газоснабжающей компании позволяет, в том числе, развитие интернет-сервисов», – подчеркнул Пестов.