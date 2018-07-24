Во вторник неподалеку от аэродрома «Дракино» Серпуховского района Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет марки Zlin 326, на борту которого находились два человека.
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Во вторник неподалеку от аэродрома «Дракино» Серпуховского района Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет марки Zlin 326, на борту которого находились два человека.
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