«В 15:40 пришла заявка о том, что в районе деревни Дракино, где находится учебный аэродром, разбился легкомоторный самолет марки ЗЛИН-326. Два человека, находившихся на борту, погибли», - сказал собеседник агентства.
|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|+17˚C … +19˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|750 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
|Температура
|+29˚C … +31˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
«В 15:40 пришла заявка о том, что в районе деревни Дракино, где находится учебный аэродром, разбился легкомоторный самолет марки ЗЛИН-326. Два человека, находившихся на борту, погибли», - сказал собеседник агентства.
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии