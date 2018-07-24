РИАМО – 24 июл. Президент России Владимир Путин в телеграмме греческим президенту Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Алексису Ципрасу выразил готовность помочь преодолеть «трагические последствия» масштабных лесных пожаров в Греции и высказал соболезнования в связи с многочисленными жертвами стихии, сообщает Газета.ru.

Путин принес соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших многие районы Греции.

«Глава Российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, размещенной на официальном сайте Кремля.

Российский президент заявил о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

На данный момент число погибших в Греции в результате пожаров составило 50 человек. Еще несколько сотен местных жителей и туристов пострадали. Спасатели продолжают поиски выживших, а суда береговой охраны прочесывают побережье.