РИАМО - 24 июл. Анимационный технопарк «Дом российской анимации» планируют создать на базе «Союзмультфильма» в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На заседании президиума правительства Москвы принято решение присвоить статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы киностудии «Союзмультфильм». На базе «Союзмультфильма» будет создан анимационный технопарк «Дом российской анимации»», – говорится в сообщении.

Статус инвестиционного приоритетного проекта обеспечит снижение налоговой нагрузки по региональным налогам до 25% (по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль). Это позволит «Союзмультфильму» направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка.

Ожидается, что на базе модернизированного «Союзмультфильма» будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год. Резиденты будущего технопарка (независимые анимационные студии) смогут коллективно пользоваться профильным оборудованием и программным обеспечением в специальных центрах.

Поручение о создании на базе «Союзмультфильма» технопарка дал Владимир Путин в мае 2017 года по итогам встречи с представителями российских анимационных студий.