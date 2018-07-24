РИАМО – 24 июл. В Москве завершается летний фестиваль «Месяц открытых крыш», однако все желающие еще могут успеть посетить увлекательные экскурсии и отправиться на захватывающие прогулки по самым недоступным местам столицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Месяц открытых крыш» позволил москвичам и гостям столицы не только увидеть город с высоты птичьего полета, но и принять участие в самых удивительных встречах. Вместе они болели за национальную сборную во время трансляции чемпионата мира по футболу-2018, попробовали себя в цигуне и йоге, наслаждались живой музыкой и отрывались на танцах», – говорится в сообщении.

Всего прошло около 19 встреч. На прошлой неделе участники посетили самую высокую крышу Европы: в башне «Око» бизнес-центра «Москва-Сити» им провели обзорную экскурсию, а также устроили мастер-класс по рисованию акрилом.

Любители кино и спорта оставили самые теплые отзывы о вылазке на крышу на Самокатной улице. 20 июля они посмотрели шесть фильмов в рамках встречи «Ночь регби».

Фанаты мистики присоединились к экскурсии «Легенды сталинских высоток», которая сопровождала посещение смотровой площадки гостиницы «Украина».

Как отмечают организаторы, на десерт они оставили немало «вкусных» мероприятий. Проводить июль они предлагают не только красиво, но и познавательно. В ближайшую неделю они подготовили шесть новых встреч: 26 июля — экскурсия и посещение ресторана «Летняя веранда ЦМТ»; 27 июля – экскурсия «Пешая прогулка по Большой Никитской. С XV века до наших дней» или лекция «Криптография и безопасность в интернете» с посещением ресторана «Летняя веранда ЦМТ»; 28 июля – джазовый вечер на Большой Новодмитровской улице; 29 июля – велоэкскурсия; 30 июля – экскурсия по площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу.