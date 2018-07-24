РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Волонтеры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пожилую женщину, пропавшую 22 июля в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте отряда.

Двадцать второго июля 58-летняя Тамара Харитонова вышла из дома и пропала. К ее поиску подключились волонтеры.

«Тамара Харитонова найдена, жива. Огромное спасибо всем за помощь!» – говорится в сообщении.

Женщину заметили у дома 3 на Красногорской улице в Люберцах, уточняется в материале.