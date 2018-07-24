РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах 27 июля состоится кинопоказ под открытым небом, жители смогут увидеть в парке «Наташинские пруды» фильм Леонида Марголина «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Каникулы продолжаются! Вы еще не были на кинопоказе под открытым небом? В ближайшую пятницу, 27 июля, в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» состоится показ кинокомедии «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»», – говорится в сообщении.

Начало кинопоказа в 21:30. Возрастное ограничение – 12+. Вход свободный.

Фильм вышел в прокат в 2017 году. Он рассказывает об отпуске троих приятелей. По случайности в выбранном ими отеле отдыхают их бывшие жены, которые решают отомстить.