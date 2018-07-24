РИАМО - 24 июл. Два человека погибли при крушении учебно-спортивного самолета в Серпуховском районе Подмосковья, проводится доследственная проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Днем во вторник на аэродроме «Дракино» упал легкомоторный самолет. К ликвидации ЧС привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

«Произошло крушение учебно-спортивного самолета в Серпуховском районе, погибли два человека, ведомство начало доследственную проверку по данному факту», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следователи выехали на место крушения.

Представитель министерства здравоохранения Московской области также подтвердил информацию о двух погибших.

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