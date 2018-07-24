РИАМО - 24 июл. Во время аварии легкомоторного самолета на аэродроме в районе деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья погибли два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 15:40 пришла заявка о том, что в районе деревни Дракино, где находится учебный аэродром, разбился легкомоторный самолет марки ЗЛИН-326. Два человека, находившихся на борту, погибли», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Серпуховском районе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье. ВИДЕО >>